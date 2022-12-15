Girit'te tek motorlu uçak denize düştü: 1 ölü

Girit'te tek motorlu uçak denize düştü.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Nikos Kazantzakis Havalimanı'ndan havalanan tek motorlu uçakta iki kişinin bulunduğu ve henüz bilinmeyen nedenle Kandiye şehri yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtulduğu kaydedildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.