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15 Aralık 2022 Perşembe 18:20:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 18:20:00

Girit'te tek motorlu uçak denize düştü: 1 ölü

Kaynak: AA

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Girit adasının Kandiye şehri yakınlarında tek motorlu uçağın denize düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Girit'te tek motorlu uçak denize düştü.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Nikos Kazantzakis Havalimanı'ndan havalanan tek motorlu uçakta iki kişinin bulunduğu ve henüz bilinmeyen nedenle Kandiye şehri yakınlarında denize düştüğü belirtildi.

Kazada 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtulduğu kaydedildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni araştırılıyor.

Etiketler : girit adası tek motorlu uçak yunan medyası
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