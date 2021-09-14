Hapishaneden firar eden 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkum

İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar etmeyi başaran 6 Filistinliden 4'ü daha sonra yakalanırken İsrail ve Filistin kamuoyunda olayın yankısı sürüyor.

İsrail'de 6 Eylül sabahı gerçekleşen firarla dünya gündeminde yer edinen 6 Filistinliden 4'ü müebbet hapse mahkûm, 2'si hakkında ise kesinleşmiş bir hüküm yok.

Gilboa Hapishanesinden kaçan 6 Filistinlinin 5'i İslami Cihad Hareketine, 1'i ise Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'e mensup.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti sakini olan 6 Filistinliden 4'ü İsrail polisince 10-11 Eylül'de yakalanırken, 2'si hala bulunamadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, 6 Eylül sabahı, Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Munadil Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.

ZEKERİYA EZ-ZÜBEYDİ



Filistin kamuoyunda sembole dönüşen isimlerden Zekeriya ez-Zübeydi, firar eden tutuklu ve hükümlüler arasında Fetih Hareketi mensubu tek Filistinli.

Fetih Hareketi Devrim Konseyine 2006'da seçilen Zübeydi, 1976'da Batı Şeria'nın Cenin kentinde dünyaya geldi.

İsrail askerlerinin İkinci İntifada sırasında Cenin'e yaptığı baskında annesi ile 14 yaşındaki kardeşi Taha'yı kaybeden Zübeydi'nin 2004'te Tel Aviv'de gerçekleşen bir bombalı saldırıda bir İsraillinin hayatını kaybetmesine, 30 İsraillinin de yaralanmasına yol açtığı iddia edildi.

İkinci İntifada'da ortaya çıkan Fetih Hareketinin askeri kolu El-Aksa Şehitleri Tugayı'nın Cenin Bölge Komutanlığını yürüten Zübeydi, 27 Şubat 2019'da El-Aksa Şehitleri Tugayı mensubu olma suçlamasıyla İsrail askerlerince Ramallah kentinde gözaltına alındı.

Hakkında henüz kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan 45 yaşındaki Zübeydi, 6 Eylül'de, 5 arkadaşıyla Gilboa Hapishanesinden kaçtıktan 5 gün sonra 11 Eylül'de İsrail polisince kuzeydeki Nasıra kenti yakınlarındaki Cebel et-Tur bölgesinde, Gilboa'dan yaklaşık 30 kilometre mesafede yakalandı.

MUNADİL YAKUB NUFEYAT



Cenin kentine bağlı Yabad beldesinde 1989'da doğan Nufeyat, birçok defa İsrail güçlerince gözaltına alınmış, uzun süre cezaevinde yatmıştı.

İlk defa 2006'da gözaltına alınan Nufeyat, 5 yıl hapis yattıktan sonra 2015'te serbest kalmıştı. Nufeyat, 2016'da yeniden gözaltına alınmış ve serbest bırakıldıktan yaklaşık 4 yıl sonra 2020'de bir kez daha gözaltına alınmıştı.

İslami Cihad Hareketi mensubu olan 32 yaşındaki Nufeyat, 2020'de gözaltına alınmasından bu yana hapiste ve henüz hakkında kesinleşmiş bir hüküm söz konusu değil.

İsrail makamlarınca İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri mensubu olmakla suçlanan Nufeyat, 6 Eylül'deki firardan sonra hala bulunamadı.

YAKUB MAHMUD KADRİ



Kadri de diğer arkadaşları gibi Cenin kentine bağlı Biyr El-Paşa beldesinde 1982'de dünyaya geldi. Filistin'de 2000'de patlak veren İkinci İntifada sırasında İsrail güçlerince kovuşturmaya maruz kaldı.

İkinci İntifada'nın ikinci yılında Cenin Mülteci Kampı'nda çıkan çatışmaya katılan 39 yaşındaki Kadri, 2003 yılında İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Kadri, 2004'te çıkarıldığı İsrail mahkemesince İslami Cihad Hareketine bağlı Kudüs Seriyyeleri mensubu olmakla suçlanarak iki kez müebbet ile 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Shita Cezaevinde bulunduğu sırada tünel kazarak firar etmeye kalkışan Kadri başarısız olurken, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesinden kaçmayı başardı.

Kadri de cezaevinden firar ettikten 4 gün sonra Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (Mount Precipice) çevresinde, Gilboa Hapishanesine yaklaşık 30 kilometre mesafede İsrail polisince yakalandı.

EYHEM FUAD KEMAMCİ



Cenin kentine bağlı Kefr Dan beldesinde 1986'da doğan Kemamci, 2003'te İsrail güçlerince kovuşturulmaya maruz kaldı.

Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Kemamci, 2004 yılında İsrail askerleri tarafından o dönem Filistin'e bağlı bir cezaevine baskın düzenlenerek gözaltına alınmıştı.

Kemamci, 4 Temmuz 2006'da çıkarıldığı İsrail mahkemesince bir İsrail askerini öldürme suçlamasıyla iki kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bir kardeşi de İsrail cezaevinde hapis yatan Kemamci, 2014'te bulunduğu Shita Cezaevinden firar etmeye kalkışmıştı.

Hapis hayatı sırasında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kemamci, 6 Eylül'de tutuklu bulunduğu Gilboa'dan firar ettikten sonra henüz bulunamayan 2 Filistinliden biri.

MAHMUD ABDULLAH ARIDA



Gilboa'dan firar etmeyi başaran 6 Filistinlin en önemlilerinden biri olan Arıda, 1975 yılında Cenin'e bağlı Arraba beldesinde dünyaya geldi.

İlk defa 1992'de İsrail güçlerince gözaltına alınan ve 4 yıl sonra 1996'da serbest kalan Arıda, aynı yıl yeniden gözaltına alındı.

Arıda, 21 Eylül 1996'da çıkarıldığı İsrail mahkemesince Filistin İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne bağlı olduğu ve İsrail askerlerine karşı çeşitli eylemlerde bulunduğu suçlamasıyla bir kez müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsrail makamları tarafından Filistinli tutuklular arasında "en tehlikeli" kategorisine alınan 46 yaşındaki Arıda, üniversite mezunu ve cezaevi hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim hafızlığı yapmanın yanı sıra kültür, edebiyat ve güvenlik alanlarında çok sayıda eser de kaleme aldı.

Arıda, Gilboa Hapishanesinden firar ettikten 4 gün sonra 10 Eylül akşam arkadaşı Yakup Kadri ile beraber İsrail polislerince yakalandı.

MUHAMMED KASIM ARIDA



Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba beldesinde 1982 yılında dünyaya gelen Muhammed Kasım Arıda, İslami Cihad Hareketi mensubu.

İkinci İntifada'nın ikinci yılında yakalanan 39 yaşındaki Arıda, serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra yeniden Ramallah kentinde gözaltına alındı.

Arıda, çıkarıldığı İsrail mahkemesince İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri mensubu olmak, ayrıca çok sayıda İsrail askerinin ölümü ve yaralanmasından sorumlu olmak suçlamasıyla 3 kez müebbet ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gilboa Hapishanesinden 6 Eylül'de diğer 5 arkadaşıyla tünel kazarak firar etmeyi başaran Arıda, 5 gün sonra arkadaşı Zübeydi ile birlikte Nasıra kenti yakınlarındaki Cebel et-Tur bölgesinde, Gilboa'dan yaklaşık 30 kilometre mesafede İsrail polisi tarafından yakalandı.