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04 Ekim 2021 Pazartesi 14:50:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 14:50:00

Gerilimi tırmandıracak iddia: İsrailli iş insanlarını öldürmek istediler

Kaynak: AA

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İsrail, "İran, İsrailli iş insanlarını öldürmek istedi" iddiasında bulundu.

İsrail yönetimi, "İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı İsrailli iş insanlarını öldürmek istediğini" iddia etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş insanlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verildi.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberlerin aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.

Etiketler : İran İsrail yönetimi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
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