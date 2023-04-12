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12 Nisan 2023 Çarşamba 07:58:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 07:58:00

Gerilim tırmanıyor: Çin'e ait 35 hava aracı ve 8 gemi tespit edildi

Kaynak: AA

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Çin-Tayvan hattında kriz had safhada. Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 35 hava aracı ve 8 geminin tespit edildiğini duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun düzenlediği askeri tatbikatın sona erdiğinin duyurulmasının ardından, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 35 askeri hava aracı ve 8 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 35 hava aracından 15'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, 5 "SU-30", 4 "J-10", 4 "J-16" savaş uçağı ile "BZK-005" tipi silahsız dronun Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizgiyi" geçtiği, "KJ-200" tipi erken uyarı uçağının ADIZ'in güneybatı bölümüne uçtuğu bilgisi verildi.

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı 3 günlük askeri tatbikatın sonlandırıldığının duyurulmasının ardından geldi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da Ada çevresinde kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Etiketler : Tayvan Savunma Bakanlığı Çin ordusu 35 askeri hava aracı

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