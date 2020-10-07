George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
Kaynak: AA
ABD'de George Floyd'un ölümüyle suçlanan polis Derek Chauvin kefaletle serbest bırakıldı.
ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, nakit olmayan 1 milyon dolarlık teminat karşılığı cezaevinden çıktı.
ABD'de George Floyd'un öldürülmesinden sonra başlayan protestoların yanı sıra önce ABD'yi sonra da dünyayı kasıp kavuran tartışmalar da dinmek bilmiyor.
Son gelen detaylar ise işlerin daha da kötüleşeceğinin habercisi.
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