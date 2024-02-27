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27 Şubat 2024 Salı 09:04:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 09:04:00

Geçici ateşkes... Biden: İsrail Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

Kaynak: TRT Haber

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NBC'de röportaj veren ABD Başkanı Biden rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'ye saldırısını durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, NBC'ye verdiği röportajda İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında konuştu.

Ateşkes konusunda sunucu Seth Meyers'in sorularını yanıtlayan Biden, ateşkes konusunun zorluklarla ilerlediğini rehine konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Biden, rehinelerin serbest bırakılması koşuluyla İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'ye saldırıları durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

ABD Devlet Başkanı, geçici ateşkesin sağlanmasıyla, iki devletli çözüm için daha iyi bir dinamiğe sahip olunacağını dile getirdi.

Gazze'de ateşkesin yakın olduğunu ancak henüz sonuca varılmadığını belirtti.

Biden, röportaj yayınlanmadan önce benzer bir açıklama yaparak New York'ta gazetecilere şunları söylemişti:

Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : gazze saldırı israil ramazan joe biden
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