Geç gelen adalet

AVUKATLAR BASKI YAPTI

Royal Clark Jr, 2001'de ‘silahlı restoran soygunu’ yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Sadece tek görgü tanığı olan garsonun ifadesiyle yargılanan ve o zaman 25 yaşında olan Clark, 49 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak avukatlarının geçtiğimiz haftalarda mahkemeye baskı yapması sonucu olay yeri yeniden incelendi.

'UMUDUMU KAYBEDİYORDUM'

Alınan parmak izi ve kriminal incelemeler sonucunda, soygunun başka biri tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Masumluğu ispatlanan Clark, 42’nci yaş gününden birkaç gün sonra, tahliye edildi. 17 yıl sonra esaretten kurtulan adam, hapishane çıkışında ailesi tarafından karşılandı. Umudunu kaybetmeye başladığını belirten Clark, “Dışarda olduğum için mutluyum” dedi.