Gazze'ye insani yardım taşıyan 102 tır daha ulaştı
Kaynak: AA
Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 102 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayından 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.
Açıklamada, 46 tırda gıda, 11'inde su, 4'ünde ilaç, 11'inde tıbbi malzeme, 4'ünde battaniye, 2'sinde kıyafet, 24'ünde de çeşitli yardım malzemelerinin bulunduğu kaydedildi.
Bölgeye şu ana kadar 374 yardım tırının ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda maddesi taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu bölgeye girmişti.
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