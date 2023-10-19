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19 Ekim 2023 Perşembe 15:25:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 15:25:00

Gazze'ye destek eylemleri sürüyor

Kaynak: AA

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Kanada'da yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara tepki olarak Alberta eyaleti meclisinin bahçesinde oturma eylemi yaptı.

Alberta'nın başkenti Edmonton'daki eyalet meclisinde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını kınadı. "Filistin'e özgürlük" çağrılarının yapıldığı oturma eylemi ve protesto gösterisine bazı meclis üyeleri ve siyasiler de katıldı.

Gösteriye katılanlardan Kanada Avam Kamarası Üyesi Sameer Zuberi, "Gazze Şeridi'ndeki katliamı durdurma" çağrısı yaptı.

Zuberi, konuşmasında "Çünkü, bombalar bebeklerin, yaşlıların, kadınların, çocukların ve masum sivillerin üstüne atılıyor." dedi.

Eski Avam Kamarası Üyesi Shafqat Ali ise taraflar arasında ateşkes yapılması gerektiğini vurguladı.

Gösteriye katılanlar arasında Edmonton'da yaşayan ve İsrail'in saldırılarında çok sayıda aile mensuplarını kaybeden Filistin kökenlilerin de bulunduğu belirtildi.

Kanada Filistin Kültürel Birliği Başkan Yardımcısı Mousa Kasqas da Global News'e yaptığı açıklamada, "Bölge sakinleri (İsrail'in saldırılarından) gerçekten etkilendi." ifadesini kullandı.

Etiketler : protest Alberta Gazze Şeridi
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