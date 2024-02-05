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05 Şubat 2024 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 10:00:00

Gazze'ye 3,5 ayda sadece 9 bini aşkın yardım tırı girdi

Kaynak: AA

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İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

İsrail'in 4 aydır yoğun bir şekilde saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ne, Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapıları üzerinden 9 bin 831 yardım tırının giriş yaptığı belirtildi.

Filistin Kızılayı, 21 Ekim-1 Şubat tarihleri arasında Gazze-Mısır arasındaki Refah ve Gazze-İsrail arasındaki Kerm Ebu Salim sınır kapılarından giriş yapan tırların sayısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaç taşıyan 6 bin 947 tırın Refah'tan, 2 bin 884 tırın da Kerm Ebu Salim'den giriş yaptığı kaydedildi.

Yardım malzemelerinin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Sağlık Bakanlığı, Sosyal İşler Bakanlığı ve hastanelere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu süre içerisinde Gazze'ye giren yardım tırı sayısının günlük yaklaşık 95 tıra tekabül ettiğine vurgu yapıldı.

İsrail'in saldırıları öncesinde Gazze'ye günde yaklaşık 600 tır giriş yapıyordu.

Etiketler : israil gazze yardım tırı
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