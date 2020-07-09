Gazzeli kadınlar İsrail'in 'ilhak' planını protesto etti
Kaynak: AA
İsrail ablukası altındaki Gazze'de, çok sayıda kadın İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını protesto etti.
Hamas Kadın Kolları tarafından düzenlenen gösteriye katılan kadınlar, Gazze'nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde bir araya geldi.
Kadın Kolları Sorumlusu Reca el-Halebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Siyonistlerin ilhak planı gerçekleşmeyecek ve biz tüm gücümüzle direneceğiz." dedi.
İsrail'in bölgeye müdahalesinin tüm kesimlerden güçlü bir tepki göreceğini vurgulayan Halebi, "Filistin, Filistinlilerindir ve işgalcilerin burada yeri yoktur." diye konuştu.
Halebi, İsrail'in ilhak kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, herkesi Filistin davasına destek vermeye çağırdı.
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