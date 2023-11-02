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02 Kasım 2023 Perşembe 22:34:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 22:34:00

Gazze'den tahliyeler devam ediyor: 16 Yunanistan vatandaşı daha Mısır'a geçti

Kaynak: AA

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Yunanistan vatandaşı ve yakınları 16 kişi Gazze'den tahliye edildi.

Yunanistan vatandaşı ve yakınları 16 kişinin İsrail'in yoğun saldırıları ve abluka altındaki Gazze'den Mısır'a geçtiği bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın çalışmaları sonucu 16 kişi, Gazze'den Mısır'a ulaştırıldı.

Yunan vatandaşları ve yakınlarından 12'si öğleden sonra, 4'ü de akşam saatlerinde Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçti.

Mısır'da bulunan 16 kişinin en kısa zamanda Yunanistan'a ulaştırılmaları planlanıyor.

Refah Sınır Kapısı, yabancı pasaport sahipleri ve yaralılar için 1 Kasım'da açılmış, 300'den fazla yabancı pasaport sahibi buradan Mısır'a geçmişti.

Etiketler : tahliye edildi Yunan vatandaşları gazze
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