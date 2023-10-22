Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da abluka: İsrail, Kudüs'e giden birçok yolu kapattı

Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da abluka: İsrail, Kudüs'e giden birçok yolu kapattı

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.