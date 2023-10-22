Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da abluka: İsrail, Kudüs'e giden birçok yolu kapattı
Kaynak: İHA
Abluka altına alınan ve insanlık dramının yaşandığı Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail, bu sefer de Kudüs'e giden birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla birçok yolu toprak dökerek kapattı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişini engellemek amacıyla kontrol noktalarını ve birçok yolu kapattı. Kudüs'ün güneyinde Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Beit Jala ile Beytüllahim arasındaki yolun toprak dökülerek kapatıldığı görüldü.
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