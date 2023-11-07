VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kentsel dönüşüme yönelik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Gazze'den Mısır'a 12 kanser hastası çocuk getirildi
"Gazzelilerin Türkiye'ye yerleştirileceği" iddiasına yalanlama
Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
İsrail vahşeti, Batı Şeria'da da sürüyor: 44'ü çocuk 147 Filistinli şehit oldu
07 Kasım 2023 Salı 23:05:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 23:05:00

Gazze'den Mısır'a 12 kanser hastası çocuk getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Mısır Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden kanser hastası 12 Filistinli çocuğun tedavi edilmek üzere Mısır'a getirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüssam Abdulgaffar, kanser hastası Filistinli çocukların tedavi edilmek için Gazze'nin Mısır'a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı üzerinden ülkeye getirilmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki halka her türlü sağlık desteğinin verildiğini kaydeden Abdulgaffar, "Çocuk onkolojisi alanında uzmanlaşmış Mısır hastanelerinde tedavi edilmek üzere 12 Filistinli çocuk Refah Sınır Kapısı üzerinden karşılandı." ifadelerini kullandı.

Abdulgaffar, Filistinli çocukların burada gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını, ardından Mısır hastanelerine sevk edildikleri bilgisini paylaştı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Gazze Şeridi Kanser Tedavisi Filistin Çocukları
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Peynire hasret kaldı

Peynire hasret kaldı
Babadan 20 sene sonra mektup

Babadan 20 sene sonra mektup
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX