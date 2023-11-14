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14 Kasım 2023 Salı 15:36:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 15:36:00

Gazze'den Askalan'a roket atıldı: 2 işgalci askeri yaralandı

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nden Askalan kentine atılan roket sonucu 2 İsrail askeri yaralandı.

Gazze Şeridi'nden sınırın karşı tarafındaki Askalan (Aşkelon) kentine atılan roket sonucu 2 İsrail askeri yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'nın X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin Askalan'da başından yaralanan 2 İsrail askerine tıbbi müdahalede bulunduğu, ardından askerlerin Barzilai Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, roket saldırısından önce kentte uyarı sirenleri çaldığı aktarıldı.

The Times of Israel'in haberinde ise, Askalan'da Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden zarar gören otomobil ve binaları gösteren fotoğraflara yer verildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 196 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

Etiketler : israil gazze roket
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