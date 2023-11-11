Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne İsrail saldırısı... 39 bebek oksijen yetersizliğinden öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girerken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze'nin kuzeybatısındaki Rimal, Şeyh Rıdvan ve Nasr mahalleleri ile Eş-Şati Mülteci Kampında sivillerin yaşadığı evler İsrail uçakları ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

İsrail ordusunun, hastaneleri karadan ve havadan vurması nedeniyle ambulansların çalışamadığı ve yaralı naklinin de yapılamadığı kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ ŞİFA HASTANESİNİN AMELİYATHANE BÖLÜMÜNÜ VURDU, HASTANE HİZMET DIŞI KALDI



İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da, "İsrail güçlerinin, içerisinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi hizmet dışı kaldı." ifadelerine yer verildi.

ŞİFA HASTANESİNDE 39 BEBEK OKSİJEN YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ



Filistin Sağlık Bakanı, Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da, "Şifa Hastanesindeki oksijen makinelerinin durması nedeniyle bazı hastaları kaybettik." ifadelerini kullanmıştı.

ŞİFA HASTANESİ MÜDÜRÜ: BİRİKEN CENAZELERİ HASTANEDE DEFNETMEYE ÇALIŞACAĞIZ



Filistin devlet televizyonunun Telegram kanalındaki habere göre, Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Selmiye, dünya ülkelerinin İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hastaneleri bombalamasına sessiz kaldığını belirtti.

Ebu Selmiye, "Bizim ölümle aramızda saatler kaldı. Dünya ise bizi izlemekle yetiniyor, bizler sayılardan ibaret değiliz." dedi.

Hastanede hayatını kaybeden ancak defnedilemeyen Filistinlilere ait cenazelerin çokluğuna işaret eden Ebu Selmiye, "Biriken şehit cenazelerini, İsrail ordusunun muhitini aralıksız bombaladığı hastanenin içinde defnetmeye çalışacağız." diye konuştu.

Gazze'den yayın yapan Aksa televizyonuna konuşan Şifa Hastanesindeki bir doktor ise, "Hastanenin bitişiğindeki tüm binalar bombalandı. (İsrail güçleri) Hastane yerleşkesinde hareket eden her şahsı hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

ŞİFA HASTANESİ'NDEN CERRAH OBEİD: YARALI İNSANLARI TERK EDEMEM



Sivil Toplum Kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) üyesi olan Cerrah Mohammed Obeid, kendisi ve iş arkadaşlarının Gazze'deki Şifa Hastanesindeki yaralıları terk edemeyeceğini söyledi.

Channel 4 News'a konuşan doktor Obeid, çalıştığı Şifa Hastanesindeki hastaların yaklaşık yüzde 90'ının hava saldırıları sebebiyle hastaneyi terk ettiğini ancak cerrahi ve genel tıbbi işlem görmüş hastaların yürüyemeyecek durumda oldukları için hastaneyi terk edemediklerini aktardı.

Hastane çevresinde veya içinde Hamas üyeleri olup olmadığı ve silah depolanması iddiaları sorulduğunda ise hiçbir Hamas mensubunu ya da silah görmediğini, hastanede yalnızca hastaların olduğunu belirten Obeid, söz konusu hastaların ambulans eksikliğinden bölgeden tahliye edilemediğini kaydetti.

"(Hipokrat yemini etmiş) bir doktor olarak insanları korumaya söz verdim." diyen MSF üyesi Obeid, sadece bir günde 25 hastaya operasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Buradan ayrılamam. Yaralı insanları terk edemem." ifadelerini kullandı.

GAZZE'DEKİ ŞİFA HASTANESİ'NDE ÖLEN 100 KİŞİ BURADA KAZILACAK TOPLU MEZARA GÖMÜLECEK



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Katar merkezli Al Jazeera Televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şifa Hastanesi'nin çevresi 3 gündür aralıksız bombalanıyor. İsrail güçlerinin karadan hastaneye girmesi için neredeyse her dakika şiddetli bombardıman oluyor." dedi.

Berş, İsrail'in saldırılarının Şifa Hastanesi'ne ambulans giriş ve çıkışlarına engel olduğunu ve hastanede abluka altına alındıklarını kaydetti.

Berş, "Son nefeslerini hastanede verenleri defnedemiyoruz. Sabah olduğunda hastanede toplu bir mezar kazmayı ve 100 kişinin naaşını buraya defnetmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

BEYT LAHYA VE NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NA YÖNELİK BOMBARDIMANDA 13 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Bedevan ailesinin evini bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

İsrail savaş uçakları Beyt Lahya beldesinde de bir Filistinlinin evini hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu yıkılan evin enkazında 7 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Onlarca kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazda halen kayıplar bulunuyor.

Ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Camisi'nin arkasında bunulan bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle, ambulanslar yaralıları ve ölenlerin naaşlarını taşımakta büyük zorluk yaşıyor.

İSRAİL ZORLA GÖÇ ETTİRDİĞİ FİLİSTİNLİLERİ GAZZE'NİN GÜNEYİNDE DE VURDU



İsrail ordusu Filistinlileri zorla göç ettirdiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde de vurdu.

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin bulunduğu bir evi bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısına maruz kalan evin Han Yunus'un doğusunda yer alan Absan el-Cedide beldesi sakinlerinden Şahin ailesine ait olduğu ifade edildi.

BATI ŞERİA'DAKİ BASKINLARDA 1 FİLİSTİNLİ YARALANDI, 6 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Celazun Mülteci Kampı'na, Beytullahim kentinin Beyt Feccar beldesine ve Tulkerim kentinin Şuveyka beldesine baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Şuveyka beldesinde baskına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek bir kişiyi gerçek mermiyle elinden yaraladı. Hastaneye nakledilen Filistinlinin durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Ayrıca evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, Şuveyka'da 1, Celazun Mülteci Kampı'nda 2 Filistinliyi, Beyt Feccar beldesinde ise 16 yaşlarında 3 çocuğu gözaltına aldı.

Celazun Mülteci Kampı girişinde de İsrail güçlerince durdurulan çok sayıda araçta arama yapıldı.

Öte yandan İsrail güçleri Ramallah ve El-Bire kentlerindeki çok sayıda mahalleye de baskın düzenledi.

UNICEF: GAZZE'DE 1 MİLYON ÇOCUK UÇURUMUN KENARINDA YAŞIYOR



Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Gazze'deki 1 milyon çocuğun uçurumun kenarında yaşadığını belirtti.

UNICEF tarafından yapılan yazılı açıklamada, başta kuzey kesim olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamında sağlık sisteminin neredeyse tamamen çökmesi ve hizmet verilemiyor olmasının çocukların hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

Rantisi ve Nasr çocuk hastanelerinin pek çok saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerde yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım üniteleri dışında son 24 saattir hizmet verilemediğine işaret edildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzey kesiminde başka çocuk hastanelerinin de gerek yakıt sıkıntısı gerekse saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle aktarıldı.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr'un ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze'deki çocukların yaşama hakkının ellerinden alındığı kaydedildi.

Hudr'un, "Gazze'deki çocuklar, özellikle de kuzeydekiler uçurumun kenarında. Gazze'nin kuzeyinde hala binlerce çocuk var. Bu çocukların gidecek hiçbir yeri yok ve büyük tehlike altındalar. Çocuk sağlığı tesislerine yönelik saldırıların derhal durdurulması, yakıt ve tıbbi malzeme temininin sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri aktarıldı.

İSRAİL'E AİT İHA LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE BİR KAMYONETİ HEDEF ALDI



Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "Düşman İHA'sı Lübnan'ın sahil kesimindeki Zehrani bölgesinde bulunan meyve bahçelerinden birindeki kamyoneti hedef aldı." ifadesine yer verildi.

Haberde, saldırı sonucu can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca, AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney sınırındaki Ramiye, Ed-Dahira ve Ayta eş-Şaab beldelerinin çevresini top atışlarıyla hedef aldığını aktardı.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT ASKERİ BİR HEDEF İLE ARACI TAM İSABETLE VURDUĞUNU DUYURDU



Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki topraklardan İsrail'e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail'e ait Yarun beldesi karşısında yer alan Karantine Tepeleri'ndeki askeri bir aracın tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İsrail'in yine sınır üzerinde yer alan Ramim askeri noktasının güdümlü füze ile hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, açıklamada söz konusu saldırıların Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma için gerçekleştirildiğini vurguladı.

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.