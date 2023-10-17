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Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı
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17 Ekim 2023 Salı 17:23:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 17:23:00

Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nde Hamas'a bağlı hükümet, İsrail'in yoğun saldırıları ve abluka nedeniyle bölgedeki yakıtın bitmek üzere olduğunu, bunun da insani felakete yol açabileceğini bildirdi.

Hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, abluka ve yoğun saldırılar altındaki Gazze'de yakıt stoklarının tükenmesine dair konuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları ve kısıtlamaları nedeniyle yakıt stoklarının tükenmek üzere olduğunu, bunun da sağlık sistemini çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Maruf, şunları söyledi:

"Hastaneler elektrik olmadan hizmet veremeyeceği için yakıtın bitmesi, yaralılar, prematüre bebekler başta olmak üzere hastaların idama mahkum edilmesi anlamına geliyor."

Maruf, sadece hastanelerin değil, belediyelerin su pompalamak, kanalizasyon ve atıkları taşımak için yakıta bağımlı olduğuna işaret ederek, yakıtın olmaması durumunda Gazzelileri tehdit eden sağlık sorunları oluşacağını, belediyelerin halka içme suyu tedarik hizmetini aksatacağını vurguladı.

"Gazze'deki durum, kameralar önünde yaşanan bir insanlık felaketi." diyen Maruf, Gazze'ye yakıt, tıbbi yardım, su ve yiyecek sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması gerektiğini vurguladı.

Maruf, Refah'ın açılması için Arap ülkeleri ve uluslararası toplumu da harekete geçmeye çağırdı.

"YAKIT, HASTALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Filistinli doktor Asım Ceber ise yakıtın, hastalar ve yaralıların tedavisinde hayati önem taşıdığını, yakıtın tükenmesi durumunda sağlık teçhizatının işlevi ile sağlık hizmetlerinin duracağını, bunun da aralarında çocukların da olduğu binlerce hastanın "idamı" anlamına geldiğini belirtti.

Hastanelerde temel malzeme sıkıntısının yanı sıra ilaçların da kısıtlı miktarda kaldığına işaret eden Ceber, Gazze'deki sağlık personelinin var gücüyle çalışmasına rağmen güçlerinin tükenmek üzere olduğuna dikkati çekti.

Saldırıların başından bu yana İsrail, Gazze Şeridi'ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Etiketler : filistin gazze yakıt israil
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