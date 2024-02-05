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05 Şubat 2024 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 07:30:00

Gazze'deki "en büyük insani kuruluş" UNRWA: Çalışmalarımıza devam etmek için her şeyi yapacağız

Kaynak: AA

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UNRWA, Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarına devam etmek için destek istedi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde "çalışmalarına devam etmek için mümkün olan her şeyi yapacaklarını" açıklayarak destek istedi.

UNRWA sosyal medya hesabından, İsrail'in iddiaları üzerine finansal desteğinin kesilmesinin ardından yardım çağrısı yaparak çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Gazze Şeridi'ndeki "en büyük insani kuruluş" olduğunu hatırlatan UNRWA, "Gazze'deki halka destek veren zaruri çalışmalarımıza devam etmek için mümkün olan her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

UNRWA, "Çok sayıda çağrıya rağmen halen insani ateşkes yapılmadığını" vurgulayarak, "Bu kritik zamanda UNRWA'ya bağış yapın" mesajını paylaştı.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Etiketler : unrwa gazze israil
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