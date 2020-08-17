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17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:05:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 07:07:00

Gazze elektriksiz kalacak! İşgalci İsrail'in yakıt engeli nedeniyle üretim duracak

Kaynak: AA

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan elektrik santralinin, İşgalci İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle salı günü elektrik üretimini durduracağı bildirildi.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bölgeye yönelik ablukayı şiddetlendirme kararı bağlamında mevcut elektrik krizinin daha da derinleştiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in 12 Ağustos'tan bu yana santral için kullanılacak akaryakıt girişini durdurması nedeniyle, ihtiyaç duyulan yakıt tamamen tükendi." ifadelerine yer verildi.

Santralin gelecek salı günü tam üretim kapasitesiyle çalışmayı durduracağı belirtilen açıklamada, elektrik krizinin muhtemel yıkıcı etkilerinden İsrail'in sorumlu olacağı vurgulandı.

Öte yandan Gazze'deki Elektrik Dağıtım Şirketi Sözcüsü Muhammed Sabit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakıt girişine yönelik engelin devam etmesi durumunda santralden sağlanan yaklaşık 60 megavat üretimin duracağı uyarsında bulundu.

Gazze'nin Mısır'dan 18 megavat elektrik aldığını ancak geçen mart ayından bu yana Sina'daki güvenlik durumu gerekçesiyle onun da durduğunu aktaran Sabit, İsrail'in yakıt girişi engelinin sürmesi halinde evlere günde sadece yaklaşık 4 saat elektrik verilebileceğini ifade etti.

İsrail, çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişini yasaklamıştı.

Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.

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