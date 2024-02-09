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Gazze'deki durum, Arap ülkelerinin katılımıyla Suudi Arabistan'da görüşüldü
09 Şubat 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 10:45:00

Gazze'deki durum, Arap ülkelerinin katılımıyla Suudi Arabistan'da görüşüldü

Kaynak: AA

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Suudi Arabistan, 4 ayı aşkın bir süredir İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu görüşmek üzere Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılacağı bir istişare toplantısına ev sahipliği yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın Gazze'deki durumu görüşmek üzere ülkeye gelen bakanları karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, Bin Ferhan'ın, Ürdün, Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) mevkidaşları Eymen es-Safedi, Samih Şukri, Muhammed bin Abdurrahman ve Abdullah bin Zayid'in yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'i karşıladığı anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı, istişare toplantısının ne zaman başlayacağı ve biteceğine dair ise bilgi vermedi.

Etiketler : suudi arabistan gazze arap ülkeleri israil saldırı
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