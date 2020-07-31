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31 Temmuz 2020 Cuma 13:56:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 13:56:00

Gazze'deki bayram hutbesinde sözde barış planı ve ilhaka karşı birlik vurgusu yapıldı

Kaynak: AA

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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kurban Bayramı hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" diye adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in "ilhak" planıyla mücadeleye karşı birlik mesajı verildi.

Gazzeliler, bayram namazı için Gazze kentinin batısındaki Filistin Camisi'nde bir araya geldi.

Geleneksel Filistin kıyafetleriyle farklı yaşlardan çocuklar ile kadınların da akın ettiği bayram namazında hutbeyi Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye okudu.

İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinden, Kudüs ve mülteciler dosyasına dair planlarından vazgeçmediğini söyleyen Hayye, işgal hesapları ve planları karşısında her türlü yolla kapsamlı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Hutbede birlik mesajı veren Hayye, "Filistin halkı, sözde Orta Doğu barış planı ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük bölümlerini ilhak etme planıyla mücadelede birlik halinde." ifadelerini kullandı.

Hayye, bazı Arap ülkelerinin, izlediği İsraille normalleşme politikasını da "Filistin halkının sırtından bıçaklanması" şeklinde niteledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

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