Gazze'deki alimler İsrail'in kapatma kararını protesto etti

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22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2020 Çarşamba 17:51:00

Gazze'deki alimler İsrail'in Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararını protesto etti

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Gazzeli alimler İsrail'in Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında bulunan Rahmet Kapısı Mescidi'ni kapatma kararını protesto etti.

Filistin Alimler Birliğinin çağrısı üzerine Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan alimler, İsrail'in Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlallerini durdurmasına ve Rahmet Kapısı Mescidi'nin açık kalmasına yönelik pankartlar taşıdı.

Gazze'deki Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, gösteride yaptığı konuşmada, işgalci İsrail'in mescitleri kapatarak sinagoga çevirdiğini ve Mescid-i Aksa'ya yönelik suçlarını sürdürdüğünü söyledi.

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme çabalarını "Filistin davasına karşı komplo" olarak nitelendiren Ebu Ras, "Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın savunulması ümmetin önceliği olmalıdır." dedi.

İsrail mahkemesi, temmuz başında Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin idaresinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı Mescidi'nin kapatılmasına karar vermişti.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması uyarınca Ürdün Vakıflar, Mukaddesat ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyinin himayesinde bulunuyor.

RAHMET KAPISI

Mescid-i Aksa'nın en görkemli kapılarından biri olan ve dış tarafı duvarla örülü Rahmet Kapısı'nın iç tarafına, 2003 yılına kadar Harem-i Şerif'in avlusunda bulunan bir bölümden geçilerek girilebiliyordu.

Ancak İsrail polisi, Rahmet Kapısı'na girilen bölümü, 2003'te terörist olarak nitelediği "Filistinli illegal bir kurumun çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatmıştı.

İsrail polisinin 2003'ten bu yana kapalı tuttuğu Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıya 17 Şubat'ta zincir vurması, Filistinliler tarafından "provokatif bir adım" şeklinde değerlendirilmiş ve halkın büyük tepkisine neden olmuştu.

Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb tarafından açılmasının ardından Filistinliler 16 yıl aradan sonra ilk kez burada namaz kılmıştı.

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