Gazze'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kan bağışı kampanyası düzenlendi
Kaynak: AA
İsrail ablukası altındaki Gazze'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kan bağışının da yapıldığı dayanışma gösterisi düzenlendi.
Gazze'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Yetimler İçin Umut Enstitüsü Derneği", "Tek vücut" temasıyla Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir gün süreli kan bağışı kampanyası tertip etti.
Derneğin Gazze'deki binasında kan bağışlarının yapıldığı salonlara Türk ve Suriye bayrakları asıldı.
Bağış kampanyası sırasında düzenlenen gösteriye katılan çok sayıda Filistinli ile Derneğin himayesindeki yetim çocuklar, "Türkiye ve Suriye'deki kardeşlerimiz, felaketiniz felaketimiz, kanımız kanınızdır." yazılı dövizler taşıdı.
Dernek yöneticilerinden İyad el-Mısri kan bağışı kampanyasının başlangıcında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye'de yaşananların tüm Arap ve İslam toplumlarını derinden etkilediğini söyledi.
Filistin halkının kan bağışı kampanyasıyla Türkiye ve Suriye'deki kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu göterdiğini söyleyen Mısri, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
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