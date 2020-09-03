Gazze'de sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı

Gazze'de sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı

Gazze Şeridi, İsrail ablukasının yanında Covid-19 salgınına karşı mücadelesini sürdürüyor.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında yerel saatle 00.00’da sona eren sokağa çıkma yasağının 48 saat daha uzatıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazam, söz konusu kararın yeni vakalar tespit edildikten sonra alındığını ifade etti. Al-Bazam, vakalardaki yayılma nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki bölgelerin kapatıldığını ifade etti. Al-Bazam, kapatmanın sokaklara ve ana yol kavşaklarına beton bloklar ve güvenlik bariyerleri konularak yapıldığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Mart ayından bu yana Gazze Şeridi’ndeki toplam vaka sayısının 483’e yükseldiği bildirildi. Vakalardan 402’sinin aktif vaka olduğu ifade edildi.