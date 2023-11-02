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02 Kasım 2023 Perşembe 21:35:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 21:35:00

Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19'a yükseldi

Kaynak: AA

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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19'a yükseldi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerin öldüğü belirtildi.

Gazze'de 31 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 19'a yükseldiği ifade edildi.

Bugün yapılan bir başka açıklamada ise 31 Ekim'den bu yana bir yarbayın da aralarında bulunduğu 18 askerin öldüğü bildirilmişti.

Etiketler : israil askeri israil gazze filistin
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