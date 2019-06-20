Gazze'de Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mısır'da çıkarıldığı mahkemede vefat eden ülkenin demokratik yöntemle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için taziye çadırı kuruldu.

Han Yunus kentinin merkezinde kurulan taziye çadırına çok sayıda Gazzeli akın etti.

Gazzeli Muhammed el-Abadile (57), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu anma etkinliğiyle, Mursi'nin ailesine, "Filistinlilerin yanında duran adam ve halka sevgi ve vefa" mesajı iletmek istediklerini söyledi.

Abadile, Mursi'nin demokrasiyi sağlamlaştırmak için elinden geleni yaptığını ancak şartlara yenik düştüğünü aktardı.

Mısır yöneticilerine komşu oldukları ve Araplar arasındaki bağları güçlendirme ve pekiştirme gerektiği mesajı veren Abadile, Gazze halkının kendisine destek olanlara vefadar kalacağını kaydetti.

Gazzeli Naim el-Astal (82) da "Gazze'nin yanında yer alan ve tarihi bir duruş sergileyen bir 'adamın' taziyesi için burada bulunuyoruz." dedi.

Astal, Mursi'nin, Gazze İsrail saldırılarına maruz kaldığında, Refah Sınır Kapısını açtığını, sahra hastaneleri kurduğunu ve saldırıların durması için harekete geçtiğini vurguladı.

Katar'da taziye çadırı kuruldu



Katar'ın başkenti Doha'da, Mursi için kurulan taziye çadırını Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Dünya Müslüman Alimler Birliği eski Başkanı Yusuf el-Karadavi ve Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra çok sayıda din adamı ziyaret etti.

Etkinlikte, Mursi için dualar edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

(AA)