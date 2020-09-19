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19 Eylül 2020 Cumartesi 20:41:00 - Güncelleme:19 Eylül 2020 Cumartesi 20:55:00

Gazze'de Kovid-19 test çubukları tükenmek üzere

Kaynak: AA

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için gerekli örnek alma çubuklarının tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığına bağlı Laboratuvar Dairesi Müdürü Umeyd Muşteha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi için gerekli örnek alma çubuklarının tükenmek üzere olduğunu, yalnızca birkaç gün yetecek kadar kaldığını söyledi.

Laboratuvarlarda Kovid-19 testi için DNA incelenmesinde gerekli maddelerde de ciddi eksiklik bulunduğunu anlatan Muşteha, bunların tamamen tükenmesinin Kovid-19 testlerinin yapılamamasına yol açacağına dikkati çekti.

Muşteha, tüm Arap ülkeleri ve uluslararası kurumlara, Kovid-19'la mücadelede Gazze'ye acilen destek olma çağrısında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA RAĞMEN VİRÜS HIZLA YAYILIYOR

Gazze'de karantina merkezlerinin dışında ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 24 Ağustos'ta başlayan sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Yasağa rağmen Gazze'deki yerleşim bölgelerinde Kovid-19 vakalarında hızlı artış dikkati çekiyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda bölgedeki hastanelerin yetersiz kalmasından endişe ediliyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Gazze'de mart ayından bu yana Kovid-19 nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 313 kişide virüs tespit edildi.

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