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Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi
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21 Ekim 2023 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 14:24:00

Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : gazze israil şiddet
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