21 Ekim 2023 Cumartesi 14:24:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 14:24:00
Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi
Kaynak: AA
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İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.
İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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