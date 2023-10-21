Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi

Gazze'de İsrail şiddeti: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 1756'sı çocuk olmak üzere 4 bin 385'e yükseldi.

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