Gazze'de işgal devam ediyor: Şehit sayısı 15 bin 523'e yükseldi

Gazze'de işgal devam ediyor: Şehit sayısı 15 bin 523'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 316 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:28 İsrail ordusu: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 askerimiz yaralandı

15:17 Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altında binlerce ölü bulunduğunu, süregelen bombardıman ve ekipman yetersizliği nedeniyle cesetlerin çıkarılamadığını bildirdi.

14:10 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

13:48 İsrail, Mescid-i Aksa İmamı'nın evini yıkmak için "tahliye" kararı çıkardı

13:00 İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.

12:00 Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık

11:41 İsrailli askeri hahamın, "Gazze ve Lübnan'ı işgal etme" çağrısı gündem oldu

11:38 Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "(Gazze'ye yönelik saldırılar) Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Şimdi ateşkes"

11:30 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

11:25 İsrail ordusu, Suriye'den düzenlenen roket saldırısına topçu atışıyla karşılık verildiğini bildirdi.

09:42 İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

09:16 Katar Emiri, Macron ile "Gazze'de insani ara ve kalıcı ateşkes çabalarını" görüştü

06:04 İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

03:12 İsrail ordusu: Demir Kubbe füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı

01:44 Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrailli yetkililerden konvoylarına yönelik saldırıyla ilgili resmi açıklama istedi

01:03 İsrail, Gazze'de sivil savunma araçları ve kurtarma ekipmanlarının yüzde 80'ini imha etti

01:02 Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi

00:51 İngiltere, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurdu

00:41 İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

00:26 Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 100 tır ulaştı

00:25 Ürdün Kralı: İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölgeyi felakete sürükleyecek

00:15 Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi

00:15 Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz

00:02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti