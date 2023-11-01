Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.
Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.
Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paltel şirketi, 27 Ekim'de İsrail saldırıları sonucu Gazze'de kesilen iletişim ve internet hizmetinin aşamalı olarak yeniden verildiğini duyurmuştu.
- Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde bir İsrail SİHA'sını düşürdüğünü duyurdu
- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Gazze'deki yaralılar Mısır'a getirildi
- Rusya'dan Gazze açıklaması: "Bir kez daha teyit ediyoruz, bir an önce ateşkes sağlanmalı"
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
- Hamas'tan İsrail'e karşı saldırı: Gazze'de iki işgalci tankı imha edildi