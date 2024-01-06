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06 Ocak 2024 Cumartesi 13:17:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 13:17:00

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 722'ye ulaştı

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldiğini duyurdu.

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Etiketler : israil gazze ordu
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