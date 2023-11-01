31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 15 olduğu bildirilmişti.
Hamas'tan İsrail'e karşı saldırı: Gazze'de iki işgalci tankı imha edildi
Kaynak: AA
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettiklerini açıkladı. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonlarında toplam 16 askerinin öldüğünü doğruladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.
Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.
İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de de sınırlı kara operasyonuna başladığını açıklamıştı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.
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