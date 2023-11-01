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01 Kasım 2023 Çarşamba 19:14:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 19:14:00

Hamas'tan İsrail'e karşı saldırı: Gazze'de iki işgalci tankı imha edildi

Kaynak: AA

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Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 2 İsrail tankını imha ettiklerini açıkladı. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze'deki kara operasyonlarında toplam 16 askerinin öldüğünü doğruladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusuna ait 2 tankı imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeydoğusundaki Beyt Hanun'un Ziraat Okulu bölgesinde iki İsrail tankının, üç "Yasin-105" anti-tank roketi kullanılarak imha edildiği belirtildi.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de de sınırlı kara operasyonuna başladığını açıklamıştı.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısının 15 olduğu bildirilmişti.

İSRAİL, GAZZE'DEKİ OPERASYONLARINDA 16 ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü ve kara operasyonlarında şu ana kadar toplam 15 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun açıkladığı rakamlara göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonlarında çıkan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 15'e yükseldi.

Etiketler : İSRAİL GAZZE ÖLÜ ÇATIŞMA
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