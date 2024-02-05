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05 Şubat 2024 Pazartesi 17:27:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 17:27:00

Gazze'de can kaybı 27 bin 478'e yükseldi

Kaynak: AA

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Eli kanlı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 478'e ulaştı.

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 27 bin 478'e ulaştı.

AA'da yer verilen habere göre, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 122 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde işlediği 13 katliamda, 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 478'e, yaralı sayısının da 66 bin 835'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

Etiketler : Eli kanlı İsrail saldırıları Filistin ölümleri Gazze Şeridi saldırıları
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