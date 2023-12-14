İşgalci İsrail durmuyor! Gazze'de şehit sayısı 18 bin 787'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 179 artarak 18 bin 787'ye yükseldiğini bildirdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

15:10 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin boşaltılması için 4 saat süre verdiğini duyurdu.

14:58 İsrail ordusunun, işgal altındaki Cenin kentine 3 gündür devam eden baskını ve buradaki mülteci kampını kuşatmasında insani fatura giderek ağırlaşıyor.

14:13 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu. Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

14:00 Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi yakınını topçu ateşiyle bombaladığını, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

13:44 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiliz Parlamentosundaki lideri Stephen Flynn'in, Gazze'deki çocuklara yönelik Noel mesajı ve Birleşmiş Milletlerdeki (BM) ateşkes oylamasında ülkenin çekimser kalmasıyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak, çatışmalara daha fazla insani ara verilmesi gerektiğini söyledi.

13:15 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusunda en az 10 İsrail askeri ve subayını öldürdüğünü açıkladı.

12:36 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 103 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

12:25 Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, sağlık personeline yaralılarla ilgilenmesi için izin vermemesi nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.

12:15 ABD İç Güvenlik Bakanlığında (DHS) 100'den fazla personel, Bakanlığı "Gazze'deki savaşa göz yummakla" suçlayan bir mektup imzaladı.

11:54 Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin, Mossad şefinin yeni esir takası anlaşmasını müzakere için Katar'ı ziyaret talebini reddettiği iddiaları üzerine "şok içinde" olduklarını bildirdi.

11:06 Avusturya'da halk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de acil insani ateşkes talebini içeren karar tasarısına hayır oyu kullanan hükümete tepki gösterdi.

09:19 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, bir subayının öldürüldüğünü duyurdu.

09:02 Filistin resmi ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine yönelik saldırılarında en az 27 Filistinli öldürüldü

06:29 Katar, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi sakinlerine, 50 milyon dolar insani yardım sağlamayı taahhüt etti.

05:58 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), BM'nin, 2005 yılında İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının kurbanlarının sayısını kaydetmeye ve belgelemeye başlamasından bu yana, 2023 yılının, işgal altındaki Batı Şeria'daki "en kanlı yıl" olduğunu açıkladı.

05:13 Mısır, Gazze Şeridi'ne günlük giren yakıt miktarının, 129 bin litreden 189 bin litreye çıkarıldığını duyurdu.

04:37 İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırıları protesto etmek için toplanan bir grup Biden yönetimi çalışanı, Beyaz Saray önünde Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

04:20 Filistin Politika ve Araştırma Merkezi'nin yayımladığı ankete göre, Filistinlilerin yüzde 60'ı, İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nin yönetiminde Hamas'ı görmek istiyor.

04:00 Gazze şehrinin doğusundaki eş-Şucaiyye Mahallesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve güneyindeki Han Yunus kenti, sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusu ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

03:10 ABD'nin California eyaletinde, barış yanlısı Yahudi bir grup, Los Angeles otobanında eylem yaparak, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

02:59 İsrail medyası, savaş kabinesinin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaştı.

02:50 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı.

01:08 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyinde ele geçirdiği Filistinlileri esir aldıktan sonra kıyafetsiz dolaştırmaları hadisesinin "bir daha yaşanmaması" gerektiği görüşünü paylaştı.

00:22 İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely, ülkesi ve Filistin için iki devletli çözümü reddederek, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmayacağını savundu.

00:14 ABD basınında yer alan haberlerde, ABD'nin Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimci şiddeti nedeniyle İsrail'e 20 binden fazla M16 tipi tüfeğin satışını ertelediği iddia edildi.