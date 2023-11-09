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09 Kasım 2023 Perşembe 10:40:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 10:40:00

Gazze'de bir işgalci İsrail askeri daha öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 1 askerinin daha öldürüldüğünü ve biri subay 4 askerinin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında başçavuş rütbesinde bir asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda aralarında subay rütbesinde bir yedek askerin de yer aldığı 4 askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 35'e yükseldi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mahallesi'nin batısında çatışmaların ardından ilerleme kaydettiğini iddia etti.

Etiketler : gazze israil asker
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