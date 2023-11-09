Gazze'de bir işgalci İsrail askeri daha öldürüldü

Gazze'de bir işgalci İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 1 askerinin daha öldürüldüğünü ve biri subay 4 askerinin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında başçavuş rütbesinde bir asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda aralarında subay rütbesinde bir yedek askerin de yer aldığı 4 askerin ağır yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısı 35'e yükseldi.

Öte yandan, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mahallesi'nin batısında çatışmaların ardından ilerleme kaydettiğini iddia etti.

