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06 Aralık 2023 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 10:35:00

Gazze'de 83 işgalci İsrail askeri öldürüldü

Kaynak: AA

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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 83'e çıktığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83'e yükseldi.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.

Etiketler : israil gazze asker
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