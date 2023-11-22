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Gazze'de 69 işgalci İsrail askeri öldürüldü
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22 Kasım 2023 Çarşamba 11:49:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 11:49:00

Gazze'de 69 işgalci İsrail askeri öldürüldü

Kaynak: AA

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Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 69'a yükseldi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 69'a çıktığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 69'a yükseldi.

Etiketler : israil asker gazze
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