Gazze'de 69 işgalci İsrail askeri öldürüldü
Kaynak: AA
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 69'a yükseldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen asker sayısının 69'a çıktığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 1 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda1 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
İsrail ordusunun 27 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen asker sayısı 69'a yükseldi.