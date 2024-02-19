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Gazze'de 29 bin 92 Filistinli katledildi!
19 Şubat 2024 Pazartesi 13:44:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 13:44:00

Gazze'de 29 bin 92 Filistinli katledildi!

Kaynak: AA

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İsrail'in 136 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 92'ye çıktı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 29 bin 92'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Etiketler : israil filistin gazze
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