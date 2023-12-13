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13 Aralık 2023 Çarşamba 18:16:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 18:16:00

Gazze'de 15 İsrail askeri pusuya düşürüldü

Kaynak: AA

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Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Gazze'de 15 kişilik İsrail gücüne karşı kurduğu 'pusuda' ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Hamas, Telegram platformunda yaptığı açıklamada, Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri savaşçılarının, 15 askerden oluşan İsrail kuvvetini pusuya düşürmeyi ve sıfır noktasından onlara saldırmayı başardığını duyurdu.

Savaşçıların İsrail askerlerine "uygun silahlarla müdahale ederek ölmelerine veya yaralanmalarına sebep oldukları, ardından da ağır kalibreli havan toplarıyla bölgeyi vurdukları" kaydedilen açıklamada, olayın zamanı ve mekanına ilişkin bilgi verilmedi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 115'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 444 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 282 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Etiketler : Kassam Tugayları İslami Cihad Kudüs Seriyyeleri
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