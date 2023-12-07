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07 Aralık 2023 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 10:15:00

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86'ya çıktı

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86'ya çıktı.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler tugayından 22 yaşındaki Çavuş Amit Bonzel dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldü.

5 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan komando tugayından 22 yaşındaki Çavuş Alemnew Emanuel Feleke de dün hayatını kaybetti.

Açıklamaya göre, Bonzel'in öldüğü çatışmada paraşütçüler tugayının keşif birliğinden üç yedek asker de ağır yaralandı.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86'ya çıktı.

Etiketler : gazze israil çatışma asker
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