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13 Haziran 2021 Pazar 19:32:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 19:32:00

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası ve balıkçılara yönelik ihlaller protesto edildi

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Balıkçılar Sendikasının çağrısıyla Gazze limanında bir arada gelen Filistinliler, "Özgürce seyahat etmek hakkım", "Abluka tamamen kaldırılmalı" yazılı dövizler taşıdı.

Sendika Başkanı Nizar Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in devam eden ablukasını ve tekrar eden ihlallerini protesto etmek için buradayız." dedi.

Filistinli balıkçılara tanınan 6 mil izninin, ihtiyaçları karşılamadığını ve ekonomik sıkıntıları artırdığını dile getiren Ayaş, İsrail botlarından balıkçılara ateş açılması ve balıkçılıkta kullanılan malzemelerin Gazze'ye girişinin engellenmesi gibi ihlallerin de devam ettiğini belirtti.

Ayaş, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesinin 20 mile çıkarılmasını istediğini aktardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre, Filistinlilerin herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkı bulunuyor.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından avlanma mesafesini 15 milden 6 mile düşürmüştü.

Etiketler : Balıkçılar Sendikası Gazze Şeridi İsrail
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