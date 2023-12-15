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15 Aralık 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 08:30:00

Gazze Şeridi'nde altıncı kez iletişim ve internet hizmetleri kesildi

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal, açıklamasında, dün akşam itibarıyla Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hizmetlerinde "tamamen kesinti" yaşandığını duyurdu.

Şirketin hizmetlerinin, savaşın başlangıcından bu yana maruz kaldığı altıncı kesinti olduğu ifade edilen açıklamada, "Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." denildi.

Ooredoo şirketi ise Gazze Şeridi'nin güneyi ve merkezindeki iletişim hizmetlerinde yaşanan kesintinin, saldırıların başlangıcından bu yana şirketin hizmetlerinde maruz kalınan altıncı kesinti olduğunu açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının devam etmesiyle birlikte dün itibarıyla Gazze Şeridi'nin güneyi ile orta kesiminde iletişim hizmetlerinin durduğu, kuzeyde ise kısmi olarak devam ettiği belirtildi.

Söz konusu iki şirket, iletişimin kısa sürede sağlanması için çalışmaların devam edildiğini kaydetti.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail işgal ordusu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı soykırım savaşının başlamasından bu yana, kasıtlı olarak Gazze Şeridi'yle iletişimi ve internet ağlarını kesiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistin halkına karşı canice saldırıların, derhal ve acilen durdurulması çağrısında bulunuldu.

Etiketler : gazze iletişim internet
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