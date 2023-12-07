Gazze kasabı İsrail kana doymuyor... 17 binden fazla kişiyi katletti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinlinin öldürüldüğü bilgisini veren Kudra, son 24 saatte de 350 cansız beden ile 900 yaralının hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 177'ye ve saldırılarda yaralananların sayısının ise 46 bine çıktığını belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin kasıtlı şekilde ambulansları ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığına dikkati çekti.

İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğunu kaydeden Kudra, ayrıca El-Ehli Baptist Hastanesi'nin sağlık hizmeti veremez hale geldiğini aktardı.

Kudra, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık hizmeti veren merkezlerin boşaltılmasının yaralıların sağlığı açısından felaket boyutta yansımaları olacağını ifade etti.

Şifa Hastanesi'nin herhangi bir kısmının yeniden faaliyet geçirilmesi konusunda ısrarlı şekilde mücadele ettiklerini aktaran Kudra, hastanenin yeniden çalışmaya başlaması konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını, uluslararası kurumların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Kudra, "Gazze'deki hastanelerin doluluk oranı yüzde 206'ya ulaştı." dedi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların yüzde birinden de azının ancak bölge dışına tedavi amacıyla Refah Sınır Kapısından çıkabildiğini söyledi. Kudra, aralıksız devam eden bombardıman ve iletişim hatlarının kesilmesi nedeniyle can kayıpları ve yaralıların hesabında zorlandıklarını sözlerine ekledi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

00:59 Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılamayacağını, her ikisinin "tek bir Filistin devletini oluşturduğunu" belirtti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait 11 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

00:30 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.

8 ARALIK 2023

23:58 İsrail güçleri işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistinli bir gazeteciyi alıkoydu, diğer bir gazeteciden de haber alınamıyor.



23:58 İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesiyle ilgili ayrıntıları yayınladı.

23:55 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'i, uluslararası savaş ve insani hukuk ile basın mensupları da dahil olmak üzere, masum sivillerin korunması yasalarına uymaya çağırmaya devam ettiklerini belirtti.

23:27 BM Güvenlik Konseyi yarın Gazze gündemiyle acil toplanacak

23:01 Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde susuzluğun hakim olduğunu belirterek, temel günlük ihtiyaçların karşılanmasının artık günler alacağını söyledi.

22:35 DSÖ: Gazze'deki El Avde Hastanesi'nin abluka altına alınması son derece endişe verici

21:41 İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Şuheda el-Aksa Hastanesi çevresini bombaladı

21:34 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen "insani ara" sırasında askıya alınan Gazze Şeridi üzerindeki silahsız keşif amaçlı insansız hava aracı (İHA) uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

20:09 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda aralarında eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu başta olmak üzere 3 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

20:05 BM: Gazze'deki durumun nereye varacağını hiçbirimiz göremiyoruz

19:14 İsrail ordusunun işgalini genişlettiği Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 700 Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.

19:06 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas'ın "teslim olması ve Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.

18:56 Uluslararası Göç Örgütü: Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde

18:50 Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda 2 İsrail askerinin keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu ve 79 İsrail askeri aracının imha edildiğini duyurdu.

18:31 Kassam Tugayları Gazze Şeridi'nin güneyinde 2 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu

18:28 BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope: Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var.

18:10 BM Raportörü Mofokeng: İsrail Gazze'deki sağlık sistemine karşı acımasız bir savaş ilan etti.

17:04 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında son iki günde 930 Filistinli öldürüldü, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

16:52 Lübnan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, Gazze Şeridi'nde programlanmış yıkıcı ve acımasız bir soykırım savaşına tanıklık ettiklerini belirtti.

16:12 İsrail, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda Filistin'in kültürel mirasını doğrudan hedef alarak onlarca tarihi yapıyı yok etti.

16:10 Uluslararası kuruluşlar, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yeterli gıda ile temiz suya ulaşamadığını ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

16:07 İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ediyor.

16:04 Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

15:20 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 132 çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

14:20 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli yaşamını yitirdi.

14:12 Ürdün'ün İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 17 yardım uçağı gönderdiği belirtildi.

14:00 Malavi'den sonra Kenya da İsrail'e tarım işçisi göndereceğini duyurdu.

13:42 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

12:37 Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, Şifa Hastanesinin bir kısmını işletmekte zorluk yaşadıklarını belirtti.

11:31 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği gece baskınlarında 4 kişi yaralandı, yarısı Gazzeli işçilerden olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

11:26 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yıkılan evlerinin enkazından kız kardeşiyle beraber 4 gün sonra kurtarılan Filistinli kız çocuğu Mariya Ahmed Ebu Safi, enkaz altında kardeşini sakinleştirmek için Kur'an-ı Kerim okuduğunu ancak İsrail'in bombalamasından korktuğu için tank seslerini duyunca sesini alçalttığını söyledi.

10:48 UNRWA Genel Komiseri: Gazze Şeridi'nde kesinlikle güvenli bir bölge yok

09:53 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

08:43 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

08:14 Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Han, Gazze'de sivillere yardım malzemeleri ulaştırılmasını kasten engellemenin savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

07:00 G7 ülkelerinin liderleri, Gazze'de kötüleşen insani krize çözüm bulmak ve sivil kayıpları en aza indirmek için daha acil eyleme ihtiyaç olduğunu bildirdi.

06:44 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze Şeridi'nde insani nedenlerle ateşkes yapılmasını hedefleyen karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğunu duyurdu.

06:02 İsrail, ABD'nin baskısıyla insani çöküş ve salgın hastalıkların önlenmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girmesine müsaade ettiği minimum yakıt miktarını artırdı.

03:55 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan dün insani yardım malzemesi taşıyan 80 tırın abluka altındaki Gazze'ye giriş yaptığını duyurdu.

02:52 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği çatışmalarda ordu mensubu 100 askerin gözünden yaralandığı, bunların bir kısmının görme yetisini kaybettiği bildirildi.

02:27 Ürdün, İsrail makamları tarafından fanatik Yahudi grupların provokatif Mescid-i Aksa yürüyüşüne izin verilmesini kınadı.

02:10 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki çatışma bölgelerinde İsrail'e ait 23 askeri aracın tamamen ya da kısmen imha edildiğini duyurdu.

02:08 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev döneminin "dünya barışı için tehdit" olduğunu savunarak ateşkes çağrısının Hamas'a destek anlamına geldiğini ileri sürdü.

01:39 Fanatik Yahudi gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın "İslami statüsünü sona erdirmek" ve "Yahudileştirmek" için Mescid-i Aksa'ya yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu.

01:10 Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Batı Şeria'daki aşırıcı yerleşimciler Belçika'ya girmekten men edilecek." dedi.

00:50 Filistin Sular İdaresi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yaptığı tünellere deniz suyu pompalaması durumunda çevre felaketi yaşanacağı uyarısında bulundu.

00:49 Filistin Kızılayı, gerekli yakıt sağlanamadığı için Gazze'nin kuzeyindeki ilk yardım merkezinde çalışmalarını durdurduğunu açıkladı.

00:05 Fransa'nın, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ek 600 ton yardım göndereceği bildirildi.