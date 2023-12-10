Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor! 17 bin 997 Filistinli şehit oldu
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997'ye yükseldi
İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:
19:26 İsrail, İran bağlantılı bir hücrenin Güney Kıbrıs'taki saldırı planının önlendiğini iddia etti
18:35 Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı "sert eleştirilerini" ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle "memnuniyetsizliğini" iletti.
18:30 DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil18:28 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği hava saldırısında bir mahallenin tamamen yıkıldığı ve 4 sivilin yaralandığı belirtildi.
16:05 İsrail ordusu, insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'nde kara işgalinde bugüne kadar yaralanan 559 askerini yaklaşık 300 helikopter uçuşuyla tahliye ettiğini açıkladı
15:19 İsrail ordusu, saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesine topçu birliklerini kaydırdığını duyurdu
15:18 Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri daha iyi koruması gerekiyor
14:52 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.
14:10 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi
14:06 İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı
13:48 DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık
13:27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.
13:05 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
13:02 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyleyerek, ülkesinin ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.
13:00 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı . Son 24 saatte 213 Filistinli öldürüldü. Gazze'de 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralı hastanelere sevk edildi
12:13 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir: Filistin'de yaşanan, basın özgürlüğüne ve insanlığa karşı bir suç
10:59 BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı
07:56 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü
06:22 İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı
02:39 İsrailli keskin nişancılar, Gazze'de ilaç temin etmeye çalışan sağlık yetkilisini yaraladı
01:45 Hamas, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini engelleme" tehdidini memnuniyetle karşıladı
01:24 İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula baskın düzenledi
00:32 İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı
00:21 Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşıladı
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