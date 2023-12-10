Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor! 17 bin 997 Filistinli şehit oldu

Gazze'de İsrail vahşeti sürüyor! 17 bin 997 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997'ye yükseldiğini açıkladı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

19:26 İsrail, İran bağlantılı bir hücrenin Güney Kıbrıs'taki saldırı planının önlendiğini iddia etti

18:35 Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova-Tahran yakınlaşmasından dolayı "sert eleştirilerini" ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tutumu nedeniyle "memnuniyetsizliğini" iletti.

18:30 DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil18:28 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bir beldeye düzenlediği hava saldırısında bir mahallenin tamamen yıkıldığı ve 4 sivilin yaralandığı belirtildi.

16:05 İsrail ordusu, insani felaketin derinleştiği Gazze Şeridi'nde kara işgalinde bugüne kadar yaralanan 559 askerini yaklaşık 300 helikopter uçuşuyla tahliye ettiğini açıkladı

15:19 İsrail ordusu, saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiyye bölgesine topçu birliklerini kaydırdığını duyurdu

15:18 Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: İsrail ordusunun Gazze'deki sivilleri daha iyi koruması gerekiyor

14:52 Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna yönelik hedefe insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

14:10 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah şehirlerini birbirine bağlayan su boru hatlarını bombaladığı bildirildi

14:06 İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye devam ederken, insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde gece boyunca 250 noktaya havadan ve karadan saldırdığını açıkladı

13:48 DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık

13:27 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir kadın ve eski tutukluların olduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı.

13:05 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'ndaki yerleşim alanına düzenlediği saldırıda 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

13:02 Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun çifte standardını ortaya koyduğunu söyleyerek, ülkesinin ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.

13:00 İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 18 bine yaklaştı . Son 24 saatte 213 Filistinli öldürüldü. Gazze'de 210 cenaze ile 2 bin 300 yaralı hastanelere sevk edildi

12:13 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Ebu Bekir: Filistin'de yaşanan, basın özgürlüğüne ve insanlığa karşı bir suç

10:59 BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattı

07:56 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü

06:22 İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı

02:39 İsrailli keskin nişancılar, Gazze'de ilaç temin etmeye çalışan sağlık yetkilisini yaraladı

01:45 Hamas, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini engelleme" tehdidini memnuniyetle karşıladı

01:24 İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula baskın düzenledi

00:32 İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

00:21 Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşıladı