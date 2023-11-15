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15 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 07:45:00

Gazze hükümeti: Şifa Hastanesi'nin basılması savaş suçudur

Kaynak: AA

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Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek." dedi.

Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.

İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.

Sevabite, Şifa Hastanesi'ne ilişkin yaptıkları girişimleri, şöyle anlattı:

"Birkaç gün önce tüm uluslararası örgütlere ve Kızıl Haç'a Şifa kompleksindeki yaralıların kurtarılması için çağrıda bulunduk, ancak onlar yanıt vermeyi reddettiler ve kendilerini işgalin hedefleriyle aynı hizaya getirerek olup bitenlerin sorumluluğunu üstlendiler."

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.

Al-Jazeera televizyon kanalının Şifa Hastanesi'nden aralıksız yürüttüğü canlı telefon bağlantılarına katılan yetkililer ve hastalar, İsrail askerlerinin sağlık personeli ve hastaların bulunduğu katlara girişini beklediklerini ifade etti.

Etiketler : israil gazze şifa hastanesi savaş suçu
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