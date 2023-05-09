Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerinde kalanlar roket saldırılarına karşı teyakkuzda

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 13 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıların ardından, Filistinli direniş örgütlerinin roket saldırısı ile misillemede bulunma ihtimaline karşı Gazze çevresindeki İsrail yerleşimlerinde teyakkuza geçildi.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava bombardımanı ve top atışlarıyla düzenlediği saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk 13 Filistinlinin ölümünün ardından Gazze'de ve İsrail'in güney bölgelerinde gerilim tırmanıyor.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin, İsrail saldırılarında üst düzey 3 isminin de öldürülmesi üzerine "karşılık vereceğini" duyurması, Gazze çevresindeki İsrail beldelerinde tedirginlik yarattı.

Askeri hareketliliğin yaşandığı bölgedeki AA muhabirinin gözlemlerine göre, İsrail ordusu sınır bölgelerine tank sevkiyatında bulundu.

Ayrıca, Filistinli direniş gruplarının Gazze'den yapması beklenen roket saldırılarına karşı "Demir Kubbe" adlı hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Gazze'ye yakın Sderot, Usdud ve Askelan gibi kent ve beldelerde bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsraillilerin olası bir saldırıdan korunmaları için sığınaklar açıldı.

Öte yandan Haaretz'e göre, bölge sakini 2 binden fazla İsrailli, İsrail ordusunun hava saldırılarına karşılık Filistinli grupların roket ateşinden korkarak Gazze Şeridi çevresindeki evlerini terk etti.

Yerel belediyelerin de binlerce kişiyi tahliye etmeye hazırlandığı kaydedildi.

Sderot belediyesinin, masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere, otellere taşımak için yaklaşık 4 bin 500 bölge sakiniyle temasa geçtiği aktarıldı.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, bazıları ağır 20'den fazla Filistinli yaralanmıştı.