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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:58:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 09:58:00

Gazeteci Ebu Akile vurulduğunda İsrail askerlerine 150 metre uzaktaydı

Kaynak: AA

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Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürüldüğü sırada İsrail güçleri ile arasında 150 metre mesafe olduğu ortaya çıktı.

İsrail Haaretz gazetesindeki habere göre, İsrail ordusu tarafından yapılan ilk soruşturmada gazeteci Ebu Akile'nin görevini yerine getirdiği sırada ölümüne neden olan ateşin İsrail tarafından mı yoksa Filistinli silahlı güçler tarafından mı açıldığı henüz netleşmedi.

    Haberde soruşturmada Ebu Akile'ye ateş açıldığında kendisinin İsrail askeri güçlerine 150 metre uzakta olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

    Haaretz'in haberinde, İsrail özel kuvvetlerine bağlı askerlerin Cenin operasyonu sırasında onlarca kez ateş açtıklarını ancak ölümüne neden olan kurşunun İsrail mi yoksa Filistin tarafından mı açıldığının henüz bilinmediği kaydedildi.

    Haberde Ebu Akile'nin başına isabet eden kurşunun 5.56 mm'lik ABD yapımı otomatik bir piyade tüfeği olan M16'dan çıktığının bilindiği ancak, bu silahın İsrail ordusu ve Batı Şeria'daki hücreler tarafından da kullanıldığı ifade edildi.

    Öte yandan Yediot Ahranot gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın balistik inceleme için Filistin yönetiminden Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşunun İsrail makamlarına teslim edilmesini talep ettiğini duyurdu.

    Etiketler : İsrail Haaretz gazetesin Ebu Akile İsrail
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