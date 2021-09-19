VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak! Yunanistan paniğe kapıldı
SİHA'larla tam isabet! Etkisiz hale getirildiler
"Bu zulmün önüne geçeceğiz"
ABD'den tehlikeli girişim
Denizaltı krizi büyüyor!
Akılalmaz olay... İstanbul'da 12 avukat bu tuzağa düştü!
İstanbul için saat verdi
ABD'de ordu ile istihbarat arasında gerilim!
İngiltere'de Türkiye bayramı!
Zirveye damga vuran kriz! Liderler birbirine girdi
Alkol alışkanlığı belediyede başlar!
Aydın'da silahlı kavga! Yüksek müzik tartışması kanlı bitti
İETT aracında bir yeni skandal daha!
Ameliyat olacak
Şansı açıldı başrolü kaptı
Menajerine ev jesti
Evlilik kısmet
9 yıl sonra yeniden ‘Şıkır Şıkır'
Beyaz Orkide Alkan'ı yaktı
Sezen desteği
Kadınlar dikkat! Yumurtalık kanserinin 9 belirtisi
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Eylül
Hatırlatma dozu düşen antikor seviyesini yükseltiyor
Beldeki ağrının sebebi fıtık olmayabilir
19 Eylül 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 12:21:00

"Gayri Askeri Statü"de olan adalara göz diktiler!

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

ABD'nin Ege Denizi'nde 'Gayri Askeri Statü'de olan adalara göz diktiği ortaya çıktı. Adalar için Yunanistan'dan kullanım izni isteyen ABD'nin bu girişimi Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor.

Yunanistan'la yaptıkları savunma işbirliği anlaşması kapsamında Türkiye'ye 40 km uzaklıktaki Dedeağaç'a askeri üs yapan ABD, gözünü Ege'de "Gayri Askeri Statü"de bulunan adalara çevirdi. ABD'nin Yunanistan tarafından silahlandırılan adaların bazıları için kullanım izni isteyeceği belirtiliyor.

DEDEAĞAÇ ANLAŞMASI 5 YIL UZATILACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre; ABD, Türkiye sınırına 40 km uzaklıktaki Dedeağaç Limanı'nı genişleterek, büyük askeri gemilerin yanaşabileceği üs haline getirmiş, Balkanlar'a bu üs üzerinden binlerce tank ve askeri araç sevk etmişti. ABD ile Yunanistan, Dedeağaç'ın kullanımı konusundaki anlaşmanın süresini 5 yıl daha uzatacak.

ADALARI DA İSTİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ekim ayında Washington'a gideceği ifade ediliyor. Ancak daha önceki anlaşmalara ek olarak ABD, Ege'deki bazı adaları da anlaşmaya dahil etmek istiyor. Pentagon'un Skiri, Limni, Midilli ve Semadirek adalarını kullanma izni peşinde olduğu vurgulanıyor. ABD'nin özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

GAYRİ ASKERİ STATÜDE

Pentegon'un kullanım hakkı istediği adalar, 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda belirlenen "Gayri Askeri Statü"de. Yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması, Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Antlaşmaya rağmen bu adalara asker ve silah yığan Yunanistan, sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmıştı.

NAVTEX'LERLE UYARDIK

Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan 10'dan fazla Navtex'le bu ihlallere dikkat çekilerek, Limni, Midilli ve Semadirek'in de aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edilmişti.ADALARI DA İSTİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ekim ayında Washington'a gideceği ifade ediliyor. Ancak daha önceki anlaşmalara ek olarak ABD, Ege'deki bazı adaları da anlaşmaya dahil etmek istiyor. Pentagon'un Skiri, Limni, Midilli ve Semadirek adalarını kullanma izni peşinde olduğu vurgulanıyor. ABD'nin özellikle Limni'yi hava operasyonlarında kullanmak istediği belirtiliyor.

GAYRİ ASKERİ STATÜDE

Pentegon'un kullanım hakkı istediği adalar, 1923 Lozan Barış Antlaşması'nda belirlenen "Gayri Askeri Statü"de. Yani bu adalarda asayişi sağlayacak sınırlı sayıda kolluk kuvveti dışında asker bulundurulması, Lozan Antlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Antlaşmaya rağmen bu adalara asker ve silah yığan Yunanistan, sözlü ve yazılı olarak defalarca uyarılmıştı.

NAVTEX'LERLE UYARDIK

Ayrıca 2020 Eylül ayından bu yana yayınlanan 10'dan fazla Navtex'le bu ihlallere dikkat çekilerek, Limni, Midilli ve Semadirek'in de aralarında bulunduğu 12 adanın acilen silahsızlandırılması gerektiği ifade edilmişti.

Etiketler : abd yunanistan adalar Pentegon
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı
‘Sel Suyu'nu okumam

‘Sel Suyu'nu okumam
Ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap

Ayrılık iddialarına Nesimi'yle cevap
Kendimi geliştirdim

Kendimi geliştirdim
Aşk yok, arkadaşlık var

Aşk yok, arkadaşlık var
"Sadece arkadaşız"

"Sadece arkadaşız"
9 milyon gururu

9 milyon gururu
Gastronomi gecesi

Gastronomi gecesi
Ayrılık kısa sürdü

Ayrılık kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER