Gardaş'tan Türkiye'ye 29 Ekim tebriği

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29 Ekim 2020 Perşembe 01:26:00 - Güncelleme:29 Ekim 2020 Perşembe 01:26:00

Gardaş Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği: Bir millet iki devlet

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Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kardeş Türkiye halkını tebrik ederiz' dedi.

Ermenistan'ı bozguna uğratan dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş olduğunu vurguladı, 'Bir millet iki devlet' notunu düştü.

Aliyev, hem Twitter hem de Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Bir millet iki devlet. Qardaş türk xalqını təbrik edirik" yazdı.

Aliyev'in Başkan Erdoğan'a da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı da gönderdiği bildirildi.

Etiketler : aliyev türkiye başkan erdoğan cumhuriyet bayramı 29 ekim
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