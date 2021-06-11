  • BIST
    1462.93
  • Dolar
    8,3937
  • Euro
    10,1913
  • Altın
    509,8780
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüzde yüz elektrikli! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek
Doblo esprisini hatırlatarak duyurdu: Türkiye artık TOGG'a hazır
Almanya'da Türkiye karşıtı önerge reddedildi
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türk hükümetinin cesur kararların bir sonucu
Yunanistan basınından tarihi Türkiye itirafı
Türkiye'den dev hamle: Savunma ve havacılık sektöründen 'Afrika' atağı
Bakan Kurum müsilaj temizliğindeki son durumu açıkladı
Güneşi YEKA'lamada sona doğru
MMU için seferberlik! Güçler birleştirildi
Kimler muaf olacak? İçişleri'nden yeni genelge
Bakan Koca: Biontech aşıları 6 saat içinde kullanılmalıdır
Nisan ayı rakamları açıklandı: Sanayi üretiminde rekor artış
Yeni sistem devreye giriyor... Gözü boğazların üstünde!
Türkiye'den S-400, F-35 ve NATO açıklaması! ''Bu açıkça ifade edildi''
TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam ediyor
Cumhurbaşkanı Nauseda: İki bölgenin işgalini kabul etmiyoruz
Yarasalarda koronavirüs benzer ikinci virüs bulundu
Gannuşi'ye ''suikast tehdidi'' uyarısı
Dost ülkeden S-400 açıklaması
Babasından miras sincap kaldı
Tarihi İHA-SİHA itirafı: Hiçbir ülke Türkiye kadar etkin kullanamadı
Hamas'tan İsrail'e uyarı: Yüzlerinde şimşekler patlayacak
Trump'tan Biden'a "Putin" uyarısı: Toplantıda uyuyakalma!
11 Haziran 2021 Cuma 10:59:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 10:59:00

Gannuşi'ye ''suikast tehdidi'' uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tunus'taki Nahda, lideri Gannuşi'ye yönelik suikast tehdidi konusunda uyarıda bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, lideri ve aynı zamanda Meclis Başkanı olan Raşid el-Gannuşi'nin hayatına yönelik suikast tehdidi konusunda uyarıda bulundu.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, Gannuşi'nin güvenliğine yönelik "ciddi tehditlere" karşı uyarıda bulunularak, güvenlik güçlerinin Gannuşi'yi suikastını öngören bir terör tehdidi hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin danışmanı Riyad eş-Şuaybi de dün akşam yaptığı açıklamada, Gannuşi'ye yönelik ciddi suikast tehdidi olduğuna ilişkin güvenlik yetkililerinden bilgi aldıklarını söylemişti. Şuaybi, yetkililerin, Gannuşi'yi koruma tedbirlerini güçlendireceklerini kaydetmişti.

Tunus'ta 13 Kasım 2019'dan bu yana Meclis Başkanlığı görevini yürüten Raşid el-Gannuşi, Habib Burgiba (1956-1987) ile devrik lider Zeynel Abidin bin Ali (1987-2011) dönemlerinde en belirgin muhalif şahsiyetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sürgünde geçirdiği 20 yılın ardından Gannuşi, Arap Baharı sürecinde 14 Ocak 2011'de Tunus'a geri dönmüştü.

Etiketler : Tunus NAHDA hareketi Raşid el-Gannuşi
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu kim?
‘Sevimli Tehlikeli' dizi oluyor

‘Sevimli Tehlikeli' dizi oluyor
Kars öncesi Antalya'da

Kars öncesi Antalya'da
Kadro tamam set temmuzda

Kadro tamam set temmuzda
Kadınlar tarafından kandırıldım

Kadınlar tarafından kandırıldım
Büyükak çiftinin Oktay Rıfat sevgisi

Büyükak çiftinin Oktay Rıfat sevgisi
‘Baht Oyunu'nun kadrosunda

‘Baht Oyunu'nun kadrosunda
Kalabalık sahilden kaçtık

Kalabalık sahilden kaçtık
Set sonrası sürpriz birliktelik

Set sonrası sürpriz birliktelik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER